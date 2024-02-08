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Бывший игрок «Спартака» Мойзес считает, что Джикии необходимо добиться определённости

08 Февраля 2024 • 13:24 Комментировать
Шабаб Аль-Ахли Дубай
...
Спартак Москва
09.02 18:30

Бывший игрок «Спартака» Мойзес поделился мнением о будущем защитника «красно-белых» Георгия Джикии.

Напомним, контракт 30-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца мая нынешнего года. Ранее агент Джикии Вадим Шпинёв заявил, что игрок покинет команду, если её продолжит возглавлять испанский тренер Гильермо Абаскаль.

По словам Мойзеса, окажись он на месте Джикии, попытался бы как можно скорее добиться определённости касательно своего положения в клубе.

«Как можно быстрее попытался бы добиться от руководителей клуба и команды определённости, рассчитывают они на меня в дальнейшем или нет. И уже после этого принимать решение, оставаться в «Спартаке» или нет. Полагаю, Джикия имеет на это право, ведь он не рядовой игрок, а тот, с кого остальные берут пример и на поле, и в раздевалке», — приводит слова Мойзеса Bobsoccer.ru.

Напомним, Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В текущем сезоне защитник провёл в составе «красно-белых» лишь девять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
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