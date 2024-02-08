Фёдор Конюхов - о «Спартаке»: «Слабовато, мужички»

Известный российский путешественник Фёдор Конюхов отреагировал на вчерашнее поражение московского «Спартака» от «Ростова» в товарищеском матче.

«Я расстроен... Слабовато, мужички», - передает слова Конюхова телеграм-канал Российской премьер-лиги.

Напомним, что встреча «Спартака» и «Ростова» завершилась крупным поражением подопечных Гильермо Абаскаля со счетом 0:3.

После первой половины сезона чемпионата России «красно-белые» набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. В первом матче Премьер-лиги после зимней паузы «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом».