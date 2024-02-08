Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче «Спартак» - «Ростов» на предсезонном турнире, в котором москвичи крупно уступили 0:3.

- Крупное поражение «Спартака» во встрече с «Ростовом» удивило?

- Результат не такой уж неожиданный, потому что на сборах бывает все. Но счет в любом случае крупный. Неожиданной была игра «Спартака», беззубая, особенно в обороне. Я уже говорил, что команде Абаскаля необходим вратарь, что лишний раз подтвердила эта встреча.

- Как вам новички? Показалось, у «Ростова» они поинтереснее, чем Угальде у «Спартака».

- Согласен. В любом случае в голове сидит сумма трансфера Угальде. Понятно, что выводы по нему делать рано, но он не впечатлил, это как минимум. Но не впечатлил не только он, но и весь «Спартак». Ребятам не хватает сил. Особенно это было заметно в концовке. Можно все списывать на поздний выход из отпуска. А что касается ростовских новичков, они тоже не впечатлили.

- Роналдо многие отметили после этой встречи.

- Он бегал, шевелился, но особо он ничего не создал, кроме голевой передачи. Например, Щетинин мне понравился больше. Он хорошо выглядел, забил мяч, везде участвовал. Да много кого у «Ростова» можно выделить, кто играл не хуже Роналдо. Наши ребята даже лучше смотрелись. Не скажу, что Роналдо – паровоз, который может потащить команду за собой.

- Но он закроет проблемную позицию вингера, как считаете?

- Закрыть-то закроет, но усилит ли он игру команды – непонятно. У него было несколько неуклюжих моментов в завершающей стадии. Смотришь и думаешь: как может быть у бразильца отсутствие мастерства? Хотя парень быстрый. Но в целом по этой игре меня никто из новичков не впечатлил.

- Выход на поле Глушакова говорит о том, что он может подписать контракт с «Ростовом»?

- Карпин смотрит на него, но дает все меньше времени. Не знаю, стоит ли его подписывать. Будет ли это усилением? Здесь же стоит вопрос не столько создания команды на этот год, сколько на следующий, если смотреть перспективы в нынешнем чемпионате. Сейчас каких-то пожарных вещей у «Ростова» нет, а зачем нужен Глушаков в следующем сезоне, я не понимаю. Южанам нужны сильные футболисты, которые потащат команду вверх.

- Идея Абаскаля – чтобы игроки меняли позиции на поле. Как вам это новшество?

- Оно соответствует тенденциям современного футбола. Эпизодами это получалось неплохо в первом тайме. В середине поля «Спартак» вообще смотрелся добротно, но в заключительной части атаки ничего создать не мог.

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- Даже Промеса не было видно.

- Да-да. Он выглядел слабо на этом фоне. Как и команда в целом. Моментов особо не было. Хотя в начале первого тайма какие-то свежие идеи просматривались.

- Проблемы в обороне «Спартака» никуда не ушли. Абаскалю не удастся их решить, учитывая, что новичков здесь нет?

- Мы видели два первых гола, и там явно были вратарские ошибки, после чего спартаковцы повесили носы. И начали еще хуже взаимодействовать в обороне. Хотя до этого ничего опасного не было у ворот москвичей.

- Считаете, первый гол на совести Максименко? Там же защитники уже были отыграны, и Александру не оставалось ничего другого, как выбегать из ворот на подстраховку.

- Он должен был выбить мяч подальше. А он начал принимать его, обрабатывать. Это вина голкипера. И во втором эпизоде он тоже виноват, потому что далеко вышел из ворот. Раз есть такие проблемы, надо делать так, чтобы мяч не доходил до вратаря.

Елена Григорьевская