Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче «Спартак» - «Ростов» на предсезонном турнире, в котором москвичи крупно уступили 0:3.

- Какое впечатление оставила игра «Спартака»? Не слишком ли крупное поражение получилось?

- Конечно, счет обескуражил. Может и не стоит особо вглядываться в результаты матчей на предсезонных сборах, но мы видели, что голы в ворота «Спартака» залетали в результате серьезных ошибок. Начало матча в исполнении москвичей мне понравилось, хотя Карпин, понимая, что соперник будет атаковать, отдал территорию. И «красно-белые» этим пользовались, много атаковали, но до голевых моментов дело не доходило.

- Почему?

- Потому что ростовчане очень хорошо выстроили оборону. Она была плотная и не давала ничего сделать. А дальше пошла цепь непозволительных ошибок вратаря и защитников «Спартака». Дело в том, что футболисты находятся в состоянии невысокой спортивной готовности. Но такие ошибки могут и в будущем происходить, при лучшей физической форме игроков. Поэтому на это надо делать упор. А потом «Ростов» начал играть лучше, более направленно. Южане знают свое состояние, и скорость в матче не форсировали, потому что пока не готовы к этому. Командная игра была у ростовчан лучше, и они победили заслуженно.

- Вы сказали об ошибках в защите «Спартака». Москвичи пропустили два мяча в матче с «Торпедо», вчера пропустили трижды. Удастся ли решить вопрос с игрой в обороне до рестарта сезона?

- Мы констатируем то, что видим. Надо посмотреть, как Абаскаль поведет себя, насколько будет обращать внимание на ошибки и менять эту ситуацию. Его команда старается играть в атаку, при этом не решая главную проблему, – не пропустить.

- Можно ли решить эту проблему с такими вратарскими ошибками?

- Здесь все взаимосвязано. Хотя раньше я таких ошибок у Максименко не видел. Посмотрим, найдет ли Абаскаль нового голкипера или начнет по-другому спрашивать за ошибки в обороне у своих футболистов.

- Как вам новичок команды Угальде?

- Пока сложно что-то сказать. Кроме того, что это быстрый игрок. Я ничего не увидел, чтобы можно было сказать, что это фигура.

- Зато новички «Ростова» оставили хорошее впечатление, особенно Роналдо. Согласны?

- Да, это хорошие, стабильные ребята.

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- Выход на поле Глушакова говорит о том, что он может подписать контракт с «Ростовом»?

- Конечно, может. Только на какую роль? Он не простой футболист. Если его брать, то он должен играть, а не сидеть на лавке. Поэтому Карпин думает и никак не может принять решение.

- А на роль лидера раздевалки, наставника для молодежи он тянет?

- Нет. Это усредненные задачи для Глушакова и команды. Это не так должно выглядеть. Либо он играет, либо как наставник пусть идет обучаться ремеслу.

Елена Григорьевская