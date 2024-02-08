Бакаев рассказал, почему у него не получилось проявить себя в «Зените»

Полузащитник питерского «Зенита» Зелимхан Бакаев, который нынешний сезон проводит в аренде в «Аль-Вахде» из ОАЭ, рассказал, что у него не получилось в команде с берегов Невы.

Бакаев отметил, что делал все, что было в его силах, но в первые полгода у него ничего не получалось, а на тренировках он просто мучался.

«Первый месяц хорошо было на эмоциях, а потом спад. Я прихожу на тренировку, просто ноги тяжелые, ну вообще, я не понимал, что происходит. Я думаю, именно вот этот период был ключевым для меня», - заявил Бакаев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на ютуб-канале Nobel.

Соглашение 27-летнего футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитано до лета 2025 года.