Даниил Денисов: Возможно, «Спартаку» не хватило свежести

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос, чем удивил «Ростов» в минувшем матче.

«Да особо ничем. Они прессинговали один в один. В принципе, у них это всегда хорошо получается. Выход из обороны знаем. Наверное, нам не хватило опять же каких-то компонентов. Может, свежести, может, еще чего-то», — приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее «Спартак» крупно проиграл «Ростову» в первом матче Зимнего кубка РПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:3.

Следующим соперником «красно-белых» станет «Шабал Аль-Ахли». Игра пройдет 9 февраля и начнется в 18:00 по московскому времени.