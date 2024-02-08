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Ловчев: «Порадовало, как «Ростов» прессингует»

08 Февраля 2024 • 12:28 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился комментарием о об игре «Ростова» в матче против «красно-белых».

7 февраля команда Валерия Карпина разгромила подопечных Гильермо Абаскаля в рамках Зимнего кубка РПЛ со счетом 3:0.

«Порадовало, как команда прессингует — хорошие командные действия. Но обязательно надо сказать об исполнительском мастерстве — два из трех голов были очень хороши, это высокий уровень», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Эксперт считает, что отношение к игре должно быть таким, как у Карпина, который постоянно требует от футболистов дорабатывать, ведь это потом переносится на официальные игры.

Отметим, что победа над «Спартаком» стала уже второй для «Ростова» на Зимнем кубке РПЛ. 11 февраля дончане проведут последний матч против «Кайрата».

Ловчев: «Спартак» выглядел ужасно в игре с «Ростовом» 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Евгений Ловчев ещё теги
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