Бакаев — о Зареме: «Очень приятный человек»

Бывший футболист московского «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался о супруге экс-владельца столичного клуба Леонида Федуна Зареме Салиховой.

Игрок отметил, что у него был с ней хороший опыт общения, и у него к ней нет никаких вопросов, к тому же она является женой уважаемого человека, который очень помог ему в карьере.

«Очень приятный человек. У меня хороший опыт личного общения с ней. Никаких вопросов нет, никаких обид нет, чтобы она про меня не говорила. Вообще нет вопросов», - заявил Бакаев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на ютуб-канале Nobel.

Напомним, что Бакаев ушёл из «Спартака» летом 2022 года и заключил контракт с «Зенитом» на правах свободного агента.