Бакаев ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, ныне выступающий в аренде за эмиратский клуб «Аль-Вахда», высказался насчет возможного возвращения в московский «Спартак».

«Могу ли я представить, что вернусь в «Спартак»? Это тяжело представить уже. Я не знаю. Есть ли обида на «Спартак»? Ни на кого, абсолютно», - рассказал российский полузащитник на ютуб-канале Nobel.

Зелимхан является воспитанником футбольной академии «Спартака». За московскую команду Бакаев выступал с 2014 по 2022 год. Затем полузащитник перебрался в «Зенит». На счету хавбека 13 матчей и один гол за национальную сборную России.