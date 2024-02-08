Червиченко: «У «Спартака» два хороших вратаря, лучше в стране нет»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о том, что «красно-белые» ищут усиление во вратарскую линию.

«Зря «Спартак» ищет вратарей. На мой взгляд, Максименко хороший вратарь. Селихов тоже. У «Спартака» два хороших вратаря, а лучше у нас в стране нет. Все примерно одного уровня», - приводятся слова Червиченко на страницах «Чемпионата».

После 18 туров Премьер-лиги «Спартак» имеет на своем счету 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В первом матче чемпионата страны после зимнего перерыва «народная команда» на выезде встретится с петербургским «Зенитом».