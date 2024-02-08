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Ловчев: «Спартак» выглядел ужасно в игре с «Ростовом»

08 Февраля 2024 • 12:20 Комментировать
Спартак Москва
0:3
Ростов

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре «красно-белых» в матче с «Ростовом».

Напомним, ранее подопечные Гильермо Абаскаля с разгромным счетом проиграли «Ростову» (0:3) в матче Зимнего кубка РПЛ.

«Спартак» выглядел очень плохо, просто ужасно. Не хватило сил и на полчаса, а эмоций, радости от футбола я вообще не увидел», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Следующим соперником «Спартака» на турнире станет «Шабаб Аль-Ахли». Встреча между командами должна будет пройти завтра, 9 февраля. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев

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