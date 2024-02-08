Каррера считает, что «Зенит» может интересоваться Джикией

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном переходе защитника столичного клуба Георгия Джикии в питерский «Зенит».

Итальянский специалист считает, что команда с берегов Невы может интересоваться футболистом сборной России, ведь он является сильным защитником.

«Конечно, между «Зенитом» и «Спартаком» есть серьезное соперничество, но переходы в другие клубы — это часть профессии футболиста», - приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, что контракт 30-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

На его счету девять игр во всех турнирах в нынешнем сезоне.