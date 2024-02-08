Ловчев: «Абаскаль дурит тех, кто руководит «Спартаком»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о словах наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

По мнению эксперта, Абаскаль сам виноват в том, что снова пошли разговоры о его возможной отставке, ведь он регулярно называет команду молодой, которой нужно набраться опыта.

«Какие молодые? Зобнин играет 10 лет в футбол, Промес был на поле, Бабич, Зиньковский…. Какие это молодые? Абаскаль дурит тех, кто руководит «Спартаком», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Специалист отметил, что не требует увольнения Абаскаля, но считает, что руководству пора стать более требовательным к игре и результатам «Спартака».

Напомним, ранее «Спартак» крупно проиграл «Ростову» в своем первом матче на Зимнем кубке РПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:3.