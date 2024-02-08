Червиченко - об Угальде: «У «Спартака» просто испарились 15 миллионов»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о переходе форварда Манфреда Угальде в стан «красно-белых».

«У «Спартака» просто испарились € 15 млн. На поле с «Ростовом» всё видели. Совсем недорого купленный, хоть и с громкой фамилией Роналдо, выглядел лучше, чем приобретение «Спартака», - приводятся слова Червиченко на страницах «Чемпионата».

Напомним, что Угальде перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в зимнее трансферное окно. В первой половине сезона нападающий поучаствовал в 25 поединках, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и семь голевых передач.