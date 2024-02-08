Защитник сборной Марокко и «Видада» Яхья Аттийят–аллах перебрался в российский чемпионат. 28-летнего игрока подписал аутсайдер Премьер-лиги – «Сочи». Об этом рапортует пресс-служба южан.

Согласно данным прессы, трансфер африканца обошелся сочинскому клубу в 500 тысяч евро. За российскую команду Яхья будет выступать под 25-м номером. Срок контракта пока не разглашается.

В текущем сезоне защитник поучаствовал в 23 матчах. На его счету четыре забитых мяча и три голевые передачи.

После 18 туров Премьер-лиги «Сочи» набрал 11 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.