Нападающий «Крыльев Советов» Егор Карпицкий вторую часть сезона проведёт в аренде.

По сведениям Metaratings, сейчас самарский коллектив ищет варианты для трудоустройства своего 20-летнего футболиста. Сообщается, что на данный момент в услугах Карпицкого больше всех заинтересован саратовский «Сокол», выступающий в Мелбет-Первой лиги.

В текущей кампании нападающий принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.

Контракт Карпицкого с «Крыльями Советов» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 700 тысяч евро.