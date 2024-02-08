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В «Ростове» заявили, что ещё не приняли решение по будущему Глушакова

08 Февраля 2024 • 12:05 Комментировать
Кайрат
...
Ростов
11.02 18:00

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о возможном переходе в стан южан 37-летнего полузащитника Дениса Глушакова, который сейчас проходит сборы вместе с командой.

«Пока непонятно, когда по будущему Глушакова будет решение. Без комментариев», — цитирует Рыскина «Чемпионат».

Напомним, первую часть текущего сезона Глушаков провёл в костромском «Спартаке», в составе которого сумел отметиться одной результативной передачей в семи проведённых встречах. Ранее он также выступал за московский «Спартак», «Химки», «Ахмат», «Пари НН» и «Локомотив».

После 18 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Денис Глушаков Алексей Рыскин ещё теги

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Сегодня, 08 Февраля
12:05
В «Ростове» заявили, что ещё не приняли решение по будущему Глушакова
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