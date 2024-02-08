Семшов прокомментировал поражение «Спартака» со счётом 0:3

Экс-футболист национальной сборной России Игорь Семшов высказался о крупном поражении московского «Спартака» от «Ростова» в товарищеском матче. Подопечные Гильермо Абаскаля уступили со счетом 0:3.

«Команды в разной форме, игровой ритм у «Ростова» лучше. Возможно, если бы не было ошибок, которые привели к забитым мячам, игра сложилась бы иначе. «Ростов» посолиднее смотрелся», - приводит слова Семшова «Чемпионат».

После первой половины сезона чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. Что касается «Ростова», то подопечные Валерия Карпина располагаются на десятой позиции.