Червиченко оценил возможный трансфер Джикии в «Ростов»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о потенциальном переходе защитника Георгия Джикии в «Ростов».

«Если Джикия окажется в «Ростове», это будет идеальным вариантом. Осипенко с Джикией - будут великолепной связкой. Не думаю, что на это пойдёт «Спартак», но для «Ростова» это было бы идеально», - рассказал Червиченко в беседе с журналистом «Чемпионата».

Напомним, что в нынешнем сезоне Джикия потерял место в основном составе «красно-белых». Защитник поучаствовал всего в девяти матчах «народной команды» в этом сезоне. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета.