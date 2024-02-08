Форвард московского «Спартака» Павел Мелёшин перебрался в чемпионат Беларуси. 19-летний футболист будет выступать за минское «Динамо» на правах аренды, об этом рапортует пресс-служба «красно-белых».

Трудовой договор между сторонами рассчитан до следующей зимы. В контракте не прописана опция выкупа. Отмечается, что при необходимости «Спартак» может досрочно разорвать аренду летом.

Павел – воспитанник академии «красно-белых». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в восьми поединках и отметился одним забитым мячом. Его контракт с москвичами рассчитан до середины 2025 года.