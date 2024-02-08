Коновалов: «Бонгонда сильнее Игнатова и Зиньковского»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Коновалов поделился ожиданиями от игры нападающего «красно-белых» Тео Бонгонды во второй части нынешнего сезона.

Эксперт заявил, что ждёт от Бонгонды более качественного выступления грядущей весной, выразив мнение, что по уровню игры легионер превосходит Антона Зиньковского и Михаила Игнатова.

«Тео хорошо начал сезон, ярко, было интересно за ним наблюдать. Затем он перестал выходить в старте, может, это и повлияло на его результативность. Возможно, вторая часть сезона у него пройдёт лучше. Бонгонда сильнее и Игнатова, и Зиньковского», — цитирует Коновалова «Матч ТВ».

Напомним, Бонгонда перешёл в «Спартак» летом прошлого года из «Кадиса». В составе «красно-белых» 28-летний футболист успел провести 22 матча, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.