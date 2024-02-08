Шпинёв предлагал Джикии в прошлом году создать вокруг себя костяк из российских игроков

Агент защитника московского «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинёв рассказал, что в прошлом году предлагал своему клиенту создать вокруг себя костяк из российских игроков, что иметь более выгодные позиции в глазах главного тренера «красно-белыеэ» Гильермо Абаскаля.

«Но он отказался и сказал, что все должно быть честно, открыто и по спортивному принципу. Если тренер так считает, значит, так считает», - приводит слова Шпинёва «РБК Спорт».

Напомним, что контракт 30-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до конца нынешнего сезона, но при этом есть опция продления ещё на один сезон, которая, скорее всего, не будет выполнена.