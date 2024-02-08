Зелимхан Бакаев — об уходе из «Спартака»: «Просто кто-то не видел меня в этой команде»

Бывший футболист московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, как покидал столичный клуб в 2022 году.

Игрок отметил, что его кто-то не видел в этой команде, но не может назвать определенного человека, и считает это странным.

Д«опускаю ли я, что это было личное решение Заремы? Я не знаю. Может – да, может – нет. Как мне объяснял это агент? Я думал: «Почему? Как это возможно?» - заявил Бакаев журналисту Нобелю Арустамяну на ютуб-канале Nobel.

Напомним, что Бакаев летом 2022 года пополнил ряды «Зенита» на правах свободного агента, а нынешний сезон проводит в аренде в «Аль-Вахде» из ОАЭ.