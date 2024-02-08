Шикунов: «Абаскаль запаниковал, поэтому «Спартак» ищет нового вратаря»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о том, нужен ли московскому клубу новый вратарь.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к голкиперу ЦСКА Илье Помазуну, который сейчас выступает в составе «Урала» на правах аренды.

По мнению Шикунова, ошибки бывают у всех игроков, поэтому пока преждевременно делать выводы о том, что «красно-белым» необходим новый вратарь.

«Абаскаль запаниковал, поэтому ищут ещё и нового вратаря. Максименко и Селихов хорошо справлялись со своими обязанностями. У всех голкиперов бывают такие непростые моменты. Да, Максименко вчера ошибся, но это же сборы, нагрузки», — цитирует Шикунова «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 7 февраля, «Спартак» уступил «Ростову» со счётом 0:3. Свой следующий матч москвичи проведут завтра, 9 февраля, против «Шабаб Аль-Ахли». Начало — в 18:45 по московскому времени.