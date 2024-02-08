Агент Джикии: «Руководство «Спартака» сказало, что Абаскаль для них всё, а любой футболист — ничто»

Агент защитника московского «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинёв вспомнил слова руководства столичного клуба, когда переподписывало контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Мне вспоминается то, что сказало руководство «Спартака», когда переподписывало тренера: для нас Абаскаль все, а любой футболист для нас ничто», - приводит слова Шпинёва «РБК Спорт».

Напомним, что ранее агент сообщил, что его клиент, скорее всего, покинет стан столичной команды по окончании нынешнего сезона, когда у него закончится контракт, если испанский специалист останется на своём посту.