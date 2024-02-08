Балахнин считает, что Джикия мог бы подойти «Ростову»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о возможном трансфере переходе защитника московского «Спартака» Георгия Джикии в стан команды с берегов Дона.

Специалист отметил, что, если он пополнит ряды «жёлто-синих», то это будет усилением, ведь им нужен опытный игрок.

«Ростов» не такая классная команда, чтобы разбрасываться хорошими игроками как Джикия. Это игрок сборной, один из ведущих футболистов», - приводит слова Балахнина «Чемпионат».

Напомним, что контракт 30-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее агент игрока сообщил, что его клиент может покинуть команду летом.