Орлов: «Для Слуцкого матч с «Зенитом» — рядовая встреча»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча Кубка Равноправия, в котором встретятся «Зенит» и «Шанхай Шеньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким.

По мнению журналиста, предстоящая встреча будет иметь для Слуцкого рядовой характер.

«Я думаю, тут не стоит преувеличивать, один матч ничего не значит, команда на сборах, поэтому для Слуцкого матч с «Зенитом» — рядовая встреча. Оба соперника под нагрузками, поэтому к результатам таких матчей относиться спокойно. Ведь на сборах совсем другие задачи», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Шанхай Шеньхуа» состоится сегодня, 8 февраля. Начало — в 17:00 по московскому времени.