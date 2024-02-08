Стрепетов: «По Артуру есть большие вопросы»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о новичках петербургского клуба.

Эксперт похвалил 18-летнего бразильца Педро, отметив при этом, что его соотечественник Артур пока выглядит не так ярко, как от него ожидали болельщики.

«Очень нравится Педро — он со своей «изюминкой», с обводкой, нацелен на ворота. И такое впечатление, что они с Дугласом Сантосом уже давно играют вместе — видно взаимопонимание в этой связке, что они друг друга «ищут». А вот по Артуру есть большие вопросы — пока он на поле больше как зритель», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Напомним, в настоящий момент «Зенит» принимает участие в Кубке Равноправия. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут сегодня, 8 февраля, против «Шанхай Шеньхуа». Начало — в 17:00 по московскому времени.