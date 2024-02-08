Глушаков рассказал, где хочет играть

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков заявил о желании возобновить карьеру в РПЛ.

«Я в «Ростов» попросился на тренировки, о контракте не знаю ничего. Об этом не говорили. Я попросился на сборы, меня взяли, за что благодарен. Мне хочется снова играть в РПЛ, было бы интересно», - передает слова 37-летнего полузащитника «Чемпионат».

В настоящий момент Глушаков является свободным агентом. Его последним клубом был «Спартак» из Костромы.

По итогам 18 туров чемпионата России «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице.

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