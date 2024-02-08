В «Пари НН» дали комментарий по вратарю «Истиклола» Ятимову

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался касательно интереса к голкиперу «Истиклола» Рустаму Ятимову.

«Вратарями мы уже укомплектовались полностью под вторую часть сезона. Мы смотрим вокруг себя, но говорить, что интерес конвертировался бы в какие-то переговоры, такого нет», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

После первой половины сезона Российской премьер-лиги нижегородский коллектив набрал 24 балла и располагается на девятой позиции в турнирной таблице. Подопечные Сергея Юрана отстают от лидирующего «Краснодара» на 14 очков. Турнир возобновится в марте.