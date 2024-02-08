Глебов — о Джикии: «Он пригодился бы «Ростову»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о возможном переходе защитника столичного «Спартака» Георгия Джикии в команду с берегов Дона.

«Джикия — опытный футболист, хороший. Я думаю, что он пригодился бы», - приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, что контракт 30-летнего футболиста с «красно-белыми» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее агент Джикии Вадим Шпинёв сообщил, что его клиент, скорее всего, уйдёт летом из клуба, если Гильермо Абаскаль сохранит свой пост.

В текущем сезоне Джикия принял участие в девяти играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.