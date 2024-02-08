Футболист «Ростова» Глебов: «Приятно обыгрывать «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о победе над «Спартаком» (3:0) в матче Зимнего кубка РПЛ.

«Конечно, приятно обыгрывать «Спартак». Но главное, что нагрузку получили, и без травм обошлись», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Также футболист отметил, что в настоящий момент игроки «Ростова» находятся под нагрузками, поэтому команда играет на фоне усталости.

Свой следующий матч «Ростов» проведёт 11 февраля против «Кайрата». Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

После 18 туров РПЛ южане занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко. Турнир возобновится в начале марта.