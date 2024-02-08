Клуб РПЛ готов подписать Джикию

Защитник московского «Спартак» Георгий Джикия может перейти в другой клуб РПЛ. Интерес к футболисту проявляет «Ростов». Об этом сообщил спортивный директор «жёлто-синих» Алексей Рыскин.

«Рассмотрим вариант с подписанием Джикии, если будет такой шанс. Георгий квалифицированный игрок. Он многим будет интересен. Квалифицированный игрок и лидер», - передает слова функционера «Чемпионат».

Джикия по ходу нынешнего сезона лишился места в стартовом составе «Спартака». В первой половине игровой кампании защитник сыграл всего девять матчей. Срок действующего трудового договора между сторонам и истекает грядущим летом.

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