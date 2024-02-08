Мартинс высказался о бане российских команд в еврокубках

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о том, что российские команды не выступают в еврокубках.

Игрок сборной Люксембурга отметил, что уже успел поиграть в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но, когда переходил в стан «красно-белых», то это безусловно было одним из главных мотивационных моментов.

«Ни я, ни клуб изменить текущую ситуацию не можем. Поэтому надо продолжать работать и надеяться, что нас как можно скорее вернут в международные соревнования», - приводит слова Мартинса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что с февраля 2022 года весь российский футбол был отстранён от участия в международных соревнованиях.