Игрок «Спартака» Чернов: «На фоне нагрузок находимся в не самой оптимальной форме»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о поражении своей команды в товарищеском матче против «Ростова» (0:3).

Футболист объяснил неудачу «красно-белых» не самой оптимальной формой команды.

«Не сказал бы, что матч с «Ростовом» был жёсткий. Может быть, где‑то ещё не успеваем, если с нашей стороны судить. Плюс на фоне нагрузок находимся в не самой оптимальной форме. Поэтому и проиграли», — цитирует Чернова «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт уже завтра, 9 февраля, против «Шабаб Аль-Ахли». Начало — в 18:45 по московскому времени.

Напомним, после 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 набранных очков.