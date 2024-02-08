Семшов - о новичке «Спартака»: «Мы думаем, что нам Месси привезли»

Известный в прошлом российский футболист Игорь Семшов поделился мнением о переходе нападающего Манфреда Угальде в московский «Спартак» из нидерландского «Твенте».

«Мы думаем, что нам Месси привезли. Конечно, парню надо адаптироваться. У него есть хорошие качества, он неплохо работает с мячом. И прессингует, и работает, и трудяга», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что трансфер Угальде обошелся руководству «красно-белых» в 13 миллионов евро.

После первой половины сезона «Спартак» набрал 30 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от первой строчки на восемь очков.