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Кузьмичёв: «В нынешнем сезоне «Крылья Советов» не опустятся ниже пятого места»

08 Февраля 2024 • 10:10 Комментировать

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о перспективах «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что ему нравится игра самарской команды, особенно можно выделить главного тренера Игоря Осинькина, который знает, как можно настроить игру после ухода ряда ключевых футболистов.

«Из‑за этого появляются новые имена в российском футболе. В нынешнем сезоне «Крылья» не опустятся ниже пятого места и смогут побороться за тройку», - цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

После 18 туров подопечные Игоря Осинькина занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владимир Кузьмичёв
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