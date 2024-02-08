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Машкарин: «Матч против «Зенита» важен для Слуцкого»

08 Февраля 2024 • 10:08 Комментировать
Зенит
...
Шанхай Шеньхуа
Через 4 ч. 56 мин.

Бывший игрок ЦСКА Денис Машкарин выразил мнение, что предстоящий матч в рамках Кубка Равноправия против «Зенита» очень важен для главного тренера «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого.

«Касаемо предстоящей игры с «Зенитом», то она, конечно, для него (Слуцкого) важна — напомнить о себе, как о специалисте, как о человеке, который в своё время конкурировал с петербургской командой за право быть чемпионом. И Слуцкий наверняка хорошо знает «Зенит», будет к этой игре серьёзно готовиться», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

Напомним, Слуцкий возглавляет «Шанхай Шеньхуа» с 27 декабря прошлого года. Ранее он работал в «Рубине», ЦСКА, «Крыльях Советов», в также в «Халл Сити» и «Витессе».

Матч «Зенит» — «Шанхай Шеньхуа» состоится сегодня, 8 февраля. Начало этой игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Леонид Слуцкий Денис Машкарин Шанхай Шеньхуа ещё теги

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ЗЕНИТ ШАНХАЙ ШЕНЬХУА
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