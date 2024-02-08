Машкарин: «Матч против «Зенита» важен для Слуцкого»

Бывший игрок ЦСКА Денис Машкарин выразил мнение, что предстоящий матч в рамках Кубка Равноправия против «Зенита» очень важен для главного тренера «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого.

«Касаемо предстоящей игры с «Зенитом», то она, конечно, для него (Слуцкого) важна — напомнить о себе, как о специалисте, как о человеке, который в своё время конкурировал с петербургской командой за право быть чемпионом. И Слуцкий наверняка хорошо знает «Зенит», будет к этой игре серьёзно готовиться», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

Напомним, Слуцкий возглавляет «Шанхай Шеньхуа» с 27 декабря прошлого года. Ранее он работал в «Рубине», ЦСКА, «Крыльях Советов», в также в «Халл Сити» и «Витессе».

Матч «Зенит» — «Шанхай Шеньхуа» состоится сегодня, 8 февраля. Начало этой игры запланировано на 17:00 по московскому времени.