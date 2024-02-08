Кристофер Мартинс — о давлении в Люксембурге: «Никто не указывает мне, как поступать»

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, испытывает ли он давление на родине из-за того, что выступает в России.

Игрок отметил, что это его дело и решение, в какой стране выступать, к тому же главному тренеру сборной Нидерландов нужны его игровые качества.

«Никто не указывает мне, как поступать. Если у меня все хорошо в «Спартаке», РПЛ — сильная лига, а я в хорошей форме и готов играть, то почему нет?» - приводит Мартинса «Спорт-Экспресс».

Контракт 26-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне он принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.