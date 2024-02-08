Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мартинс оценил место «Спартака» в РПЛ

08 Февраля 2024 • 09:50 Комментировать

Полузащитник столичного «Спартака» Кристофер Мартинс высказался относительно выступления своей команды в первой половине нынешнего сезона чемпионата России.

«Это не то, чего мы хотели. У нас есть время, чтобы на сборах как следует подготовиться и провести вторую часть сезона лучше. Нужно работать, чтобы вернуться на то место, которое клуб заслуживает», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 18 туров чемпионата России спартаковцы набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков. В первом матче РПЛ после перерыва «Спартак» сыграет против «Зенита».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кристофер Мартинс
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» выбрала нового главного тренера Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро «Он намного сильнее»: Роналдо сделал выбор между Роналду и Месси «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге ​Фанаты «Реала» выступили с требованием к клубу по Роналду ​«Ливерпуль» может продать Салаха за рекордные для мирового футбола деньги – назван клуб Дибала объяснил, почему Моуринью уволен из «Ромы»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем» «Барселона» выбрала нового главного тренера
Спортивные новости
Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Кожевников — о победе «Авангарда» над СКА со счетом 9:5: Хорошая игра, но назвать её лучшей не могу Кожевников оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф в этом сезоне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Февраля
11:56 · Россия. Премьер-лига
Червиченко оценил возможный трансфер Джикии в «Ростов»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Глушаков заявил, что у «Зенита» нет шансов стать народной командой
11:49 · Россия. Премьер-лига
Из «Спартака» ушёл нападающий официально
11:42 · Россия. Премьер-лига
Коновалов: «Бонгонда сильнее Игнатова и Зиньковского»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Шпинёв предлагал Джикии в прошлом году создать вокруг себя костяк из российских игроков
11:33 · Россия. Премьер-лига
Зелимхан Бакаев — об уходе из «Спартака»: «Просто кто-то не видел меня в этой команде»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Абаскаль запаниковал, поэтому «Спартак» ищет нового вратаря»
11:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Джикии: «Руководство «Спартака» сказало, что Абаскаль для них всё, а любой футболист — ничто»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Назван турецкий клуб, который хотел заполучить игрока «Ростова» Глебова
11:14 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» рассказали об активной работе клуба на трансферном рынке
11:14 · Россия. Премьер-лига
Балахнин считает, что Джикия мог бы подойти «Ростову»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Для Слуцкого матч с «Зенитом» — рядовая встреча»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «По Артуру есть большие вопросы»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Глушаков рассказал, где хочет играть
10:43 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» дали комментарий по вратарю «Истиклола» Ятимову
Все новости
Рекомендуем