Мартинс оценил место «Спартака» в РПЛ

Полузащитник столичного «Спартака» Кристофер Мартинс высказался относительно выступления своей команды в первой половине нынешнего сезона чемпионата России.

«Это не то, чего мы хотели. У нас есть время, чтобы на сборах как следует подготовиться и провести вторую часть сезона лучше. Нужно работать, чтобы вернуться на то место, которое клуб заслуживает», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 18 туров чемпионата России спартаковцы набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков. В первом матче РПЛ после перерыва «Спартак» сыграет против «Зенита».