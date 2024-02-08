Мартинс рассказал, как «Спартаку» победить «Зенит» в мартовском матче

Легионер московского «Спартака» Кристофер Мартинс в разговоре с журналистами высказался о том, за счет чего «народная команда» может одержать победу над петербургским «Зенитом» в 19-м туре Премьер-лиги.

«Если будем едины, если каждый футболист выложится на 100%, если нам будет сопутствовать удача, мы сможем прервать эту серию. Мы победили в кубковом матче в прошлом сезоне и хотим победить снова», - приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча «Зенита» и «Спартака» состоится в Санкт-Петербурге 2 марта. Перед этим матчем хозяева занимают второе место в турнирной таблице, а гости – пятое.