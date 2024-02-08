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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА нашёл нового нападающего - раскрыто имя

08 Февраля 2024 • 09:28 Комментировать

Нападающий Алехандер Аравена, выступающий за «Универсидад Католика», может трудоустроиться в топ-клубе Российской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Mas Fichajes.

По данным источника, в подписании игрока заинтересован московский ЦСКА. «Армейцы» хотят оформить переход 21-летнего чилийца в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Алехандер принял участие в 34 поединках, в которых записал на свой счет 14 голов и шесть результативных передач. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Аравены составляет пять миллионов евро.

ЦСКА занимает седьмое место в РПЛ после 18 туров.

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