ЦСКА нашёл нового нападающего - раскрыто имя

Нападающий Алехандер Аравена, выступающий за «Универсидад Католика», может трудоустроиться в топ-клубе Российской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Mas Fichajes.

По данным источника, в подписании игрока заинтересован московский ЦСКА. «Армейцы» хотят оформить переход 21-летнего чилийца в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Алехандер принял участие в 34 поединках, в которых записал на свой счет 14 голов и шесть результативных передач. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Аравены составляет пять миллионов евро.

ЦСКА занимает седьмое место в РПЛ после 18 туров.