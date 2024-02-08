Абаскаль оценил нынешний состав «Спартака»

Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, нуждается ли его команда в усилении.

«Я абсолютно доволен тем составом, что есть. Мы уже 18 месяцев работаем с ребятами. Сейчас нужно улучшать положение в таблице РПЛ. Идём вперёд», - передает слова испанского специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в январское трансферное окно ряды «красно-белых» пополнил форварда Манфред Угальде. За него московский клуб заплатил 13 миллионов евро.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.