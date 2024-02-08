Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» не готов, а вратарская проблема становится актуальнее: Взгляд из Абу-Даби

08 Февраля 2024 • 13:30 Комментировать

В среду «Спартак» провёл стартовый матч на Winline Зимнем кубке РПЛ, разгромно уступив «Ростову» со счётом 0:3. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится наблюдениями из Абу-Даби.

«Спартак» не готов, если говорить об игре

Делать серьёзные выводы по товарищеским матчам не стоит в принципе, а уж тем более когда команды находятся в разной функциональной готовности. «Спартак», который позже вышел из отпуска, был хуже «Ростова», прежде всего с точки зрения функциональной готовности. «Красно-белые» не могли убежать от соперников, не могли догнать, а донская команда, что особенно было заметно во втором тайме, за счёт прессинга порой просто не выпускала москвичей за центральную линию.

Жаль, что во многом из-за этого не удалось толком рассмотреть новичка «Спартака» Манфреда Угальде. До костариканца мяч особо не доходил, и он не смог показать те качества, которые считаются его сильными.

Главный вопрос, который может нервировать поклонников «Спартака», – успеет ли команда за месяц набрать форму. Игра с «Зенитом» уже 2 марта. Многие критиковали Гильермо Абаскаля за то, что команда поздно вышла из отпуска, и теперь ему надо доказать, что это было не зря.

Максименко придал импульса разговорам о новом вратаре в «Спартаке»

Пожалуй, единственный серьёзный вывод, который можно сделать из матча против «Ростова», касается вратарей. Недавно появились слухи, что «Спартак» может приобрести нового голкипера, однако подобный ход не выглядел таким уж логичным. И вот Максименко будто специально решил усилить градус обсуждения. Его «привоз» нельзя списать на плохую форму или ещё что-то, потому что это просто грубая и детская ошибка. Будем откровенны, гол Комличенко тоже отчасти стал результатом ошибки голкипера, который далеко вышел из ворот.

Вышедший во втором тайме Селихов в своём пропущенном мяче не виноват. При этом голкипер едва не пропустил и вовсе удар с чужой половины поля. Селихов вообще выходил довольно далеко, при угловых «Спартака» он порой дежурил в центральном круге, так что такой, видимо, была установка. Так или иначе, теперь сильнее закручивается интрига, кто выйдет в Санкт-Петербурге с первых минут: Максименко, Селихов, а может, Свинов или вообще кто-то новый.

Развлечение для зрителей

Матч не содержал никакой спортивной интриги, задачи выиграть трофей ни у кого нет. Тем не менее этот поединок явно носил своеобразный терапевтический характер для болельщиков. На трибунах было немало болельщиков «Спартака», многие из которых прилетели из Москвы. Причём были фанаты, которые не ходят на стадион из-за введения Fan ID, а рядом с ними были семьи с маленькими детьми, для безопасности которых вроде как и вводился тот самый паспорт болельщика. И ничего страшного не случилось. Более того, довольно трогательно выглядела перекличка «Вперёд, «Спартак» между совсем маленькой девочкой и другими зрителями.

Идиллию нарушило разве что появление на поле Дениса Глушакова, которого поклонники «красно-белых» встретили не очень вежливо. Кстати, именно ему по окончании и кричали «Массимо Каррера!», а вовсе не футболистам «Спартака», так что никакого иного подтекста искать точно не стоит.

«Ростов» громит «Спартак» в очной товарищеской встрече

Роман Андреев


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» выбрала нового главного тренера Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге ​Фанаты «Реала» выступили с требованием к клубу по Роналду ​«Ливерпуль» может продать Салаха за рекордные для мирового футбола деньги – назван клуб Дибала объяснил, почему Моуринью уволен из «Ромы» Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Кожевников — о победе «Авангарда» над СКА со счетом 9:5: Хорошая игра, но назвать её лучшей не могу Кожевников оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф в этом сезоне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Февраля
14:25 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Мелёшин правильно сделал, что перешёл в минское «Динамо»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Мы поддерживаем Джикию»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Вера готовится к возобновлению сезона»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Где я — там победа»
14:05 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает, что Джикии необходимо сменить команду
13:51 · Россия. Премьер-лига
Спивак: «Уверен, что в России многие любят «Зенит»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Бакаев рассказал, как относится к Семаку
13:46 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Не знаю, зачем «Спартаку» четвёртый вратарь»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал об адаптации Лесового в «Маккаби»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Мойзес: «Жалею, что ушёл из «Спартака»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский высказался о разгромном поражении «Спартака»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Силкин заявил, что Джикия не нужен «Динамо»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Спартака» Мойзес считает, что Джикии необходимо добиться определённости
13:09 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Я бы не советовал Чалову переходить в «Зенит»
13:05 · Россия. Премьер-лига
Фёдор Конюхов - о «Спартаке»: «Слабовато, мужички»
Все новости
Рекомендуем