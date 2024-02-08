«Спартак» не готов, а вратарская проблема становится актуальнее: Взгляд из Абу-Даби

В среду «Спартак» провёл стартовый матч на Winline Зимнем кубке РПЛ, разгромно уступив «Ростову» со счётом 0:3. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится наблюдениями из Абу-Даби.

«Спартак» не готов, если говорить об игре

Делать серьёзные выводы по товарищеским матчам не стоит в принципе, а уж тем более когда команды находятся в разной функциональной готовности. «Спартак», который позже вышел из отпуска, был хуже «Ростова», прежде всего с точки зрения функциональной готовности. «Красно-белые» не могли убежать от соперников, не могли догнать, а донская команда, что особенно было заметно во втором тайме, за счёт прессинга порой просто не выпускала москвичей за центральную линию.

Жаль, что во многом из-за этого не удалось толком рассмотреть новичка «Спартака» Манфреда Угальде. До костариканца мяч особо не доходил, и он не смог показать те качества, которые считаются его сильными.

Главный вопрос, который может нервировать поклонников «Спартака», – успеет ли команда за месяц набрать форму. Игра с «Зенитом» уже 2 марта. Многие критиковали Гильермо Абаскаля за то, что команда поздно вышла из отпуска, и теперь ему надо доказать, что это было не зря.

Максименко придал импульса разговорам о новом вратаре в «Спартаке»

Пожалуй, единственный серьёзный вывод, который можно сделать из матча против «Ростова», касается вратарей. Недавно появились слухи, что «Спартак» может приобрести нового голкипера, однако подобный ход не выглядел таким уж логичным. И вот Максименко будто специально решил усилить градус обсуждения. Его «привоз» нельзя списать на плохую форму или ещё что-то, потому что это просто грубая и детская ошибка. Будем откровенны, гол Комличенко тоже отчасти стал результатом ошибки голкипера, который далеко вышел из ворот.

Вышедший во втором тайме Селихов в своём пропущенном мяче не виноват. При этом голкипер едва не пропустил и вовсе удар с чужой половины поля. Селихов вообще выходил довольно далеко, при угловых «Спартака» он порой дежурил в центральном круге, так что такой, видимо, была установка. Так или иначе, теперь сильнее закручивается интрига, кто выйдет в Санкт-Петербурге с первых минут: Максименко, Селихов, а может, Свинов или вообще кто-то новый.

Развлечение для зрителей

Матч не содержал никакой спортивной интриги, задачи выиграть трофей ни у кого нет. Тем не менее этот поединок явно носил своеобразный терапевтический характер для болельщиков. На трибунах было немало болельщиков «Спартака», многие из которых прилетели из Москвы. Причём были фанаты, которые не ходят на стадион из-за введения Fan ID, а рядом с ними были семьи с маленькими детьми, для безопасности которых вроде как и вводился тот самый паспорт болельщика. И ничего страшного не случилось. Более того, довольно трогательно выглядела перекличка «Вперёд, «Спартак» между совсем маленькой девочкой и другими зрителями.

Идиллию нарушило разве что появление на поле Дениса Глушакова, которого поклонники «красно-белых» встретили не очень вежливо. Кстати, именно ему по окончании и кричали «Массимо Каррера!», а вовсе не футболистам «Спартака», так что никакого иного подтекста искать точно не стоит.

«Ростов» громит «Спартак» в очной товарищеской встрече

Роман Андреев