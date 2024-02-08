«Спартак» поддержал Бонгонду после поражения в полуфинале Кубка Африки

Пресс-служба московского «Спартака» поддержала полузащитника команды Тео Бонгонду после поражения сборной ДР Конго от Кот-д’Ивуара (0:1) в полуфинальном матче Кубка Африки.

«Команда Бонгонды проиграла Кот-д'Ивуару. Тео вышел на замену на 46-й минуте. 10 февраля Тео и его партнёрам по сборной предстоит матч с ЮАР за бронзу турнира. Верим в нашего №77!» - гласит сообщение российского клуба.

В финальном поединке континентального турнира встретятся сборные Кот-д'Ивуара и Нигерии. Матч состоится в воскресенье, 11 февраля.

В текущем сезоне чемпионата России Тео провел 16 матчей, забил четыре гола и отдал ассист.