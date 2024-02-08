Атакующий полузащитник «Ботафого» Виктор Са получил предложение от одного из российских клубов, об этом сообщается в прессе. В агентстве SC Communicao прокомментировали информацию о будущем футболиста

«Нам ничего не известно об этот интересе, странно, что такое пишут. Виктор - игрок «Ботафого», - передает слова агентов корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

В прошлом сезоне чемпионата Бразилии полузащитник поучаствовал в 33 поединках за «Ботафого». Виктор отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами, а также получил три желтые карточки.