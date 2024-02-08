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В «Шанхай Шеньхуа» рассказали, почему выбрали Слуцкого главным тренером

08 Февраля 2024 • 00:08 Комментировать

В конце 2023 года в жизни Леонида Викторовича Слуцкого случилось новое назначение – он стал главным тренером китайского клуба «Шанхай Шеньхуа». Это назначение оказалось более глубоким и обдуманным, чем могло показаться ранее.

Шиотан Скай Сун, спортдир китайского клуба рассказал, почему выбор руководства «Шанхай Шеньхуа» попал на бывшего тренера ЦСКА и «Крыльев Советов».

«Кандидатов было много, но мы выбрали его за опыт, страсть и знания. Знаю его уже много лет, еще по работе в Англии. Мы периодически созванивались, говорили о футболе. Теперь надеемся на классный сезон», - говорит функционер телеканалу «Матч ТВ».

До назначения в Китай Слуцкий тренировал казанский «Рубин», который покинул в ноябре 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа Шиотан Скай Сун ещё теги
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