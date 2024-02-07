Осинькин заявил, что у «Крыльев» пока не будет трансферов на выход

Игорь Осинькин, действующий главный тренер самарских «Крыльев Советов» рассказал, покинет ли его команду этой зимой кто-то из игроков.

«Очень надеюсь, что никого не отпустим. Иногда разные трансферные слухи будоражат даже меня. Вздрагиваю, перезваниваю. Но пока у нас трансферов на выход больше не будет», - говорит Осинькин «Матч ТВ».

«Крылья» можно назвать настоящей сенсацией сезона, клуб, который в прошлом сезоне боролся за выживание, завершил первую часть сезона текущего на комфортном шестом месте. Вылет команде явно не грозит, зато есть прекрасная возможность побороться за медали, ведь отставание от третьего места всего три очка.