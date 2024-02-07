Полузащитник питерского «Зенита» Ду Кейрос стал ближе к тому, чтобы перейти в известный бразильский клуб «Васко да Гама». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», речь идёт о переходе игрока центра поля в рамках арендного соглашения. Сумма аренды составит около 300 тыс. евро.

Напомним, что бразилец перебрался в «Зенит» летом 2023 года. Он стал частью сделки питерцев и «Коринтианса» по обмену двоих игроков на форварда Юри Алберто. Вместе с Ду Кейросом в «Зенит» в рамках неё перебрался защитник Роберт Ренан, который этой зимой уже ушёл в аренду в другой клуб.

В текущем сезоне 24-летний Ду Кейрос сыграл в 16 матчах за питерцев, лишь 10 из них – в рамках РПЛ. Контракт игрока с питерским клубом рассчитан до середины 2028 года.

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