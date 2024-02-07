«Команда просто не бежит»: Пономарёв разнёс «Спартак» за разгром от «Ростова»

Вечером среды московский «Спартак» проиграл товарищеский матч «Ростову». Дончане оформили в ворота «народной команды» сразу три безответных мяча – их авторами стали Евгений Чернов, Николай Комличенко и Кирилл Щетинин.

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об игре «красно-белых».

«Такое крупное поражение «Спартака» удивило. Во что они играют? Я не понял этого. Первый мяч Максименко, конечно, просто запорол. У «Спартака» в атаке ничего нет. И Угальде не впечатлил. Но, как говорится, один в поле — не воин. Команда просто не бежит, у них будто пудовые гири на ногах», - говорит Пономарёв телеканалу «Матч ТВ».

Больше подробностей о прошедшей игре читайте в нашем обзоре.